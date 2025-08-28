Додик запланировал серию визитов в Россию ради важных политических встреч Додик объявил о визите в Москву для встречи с Путиным и поддержки референдума

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил РИА Новости, что уже в ближайшее время посетит Москву для переговоров с влиятельными российскими политиками. На октябрь запланирован его основной визит, в ходе которого он надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой переговоров станет подготовка к Генеральной Ассамблее ООН и просьба о поддержке суверенитета.

Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России, — заявил политик.

Додик признал, что хотел бы побудить российских партнеров поддержать страну на Генассамблее ООН. Президент Республики Сербской надеется, что они сумеют на заседании разъяснить именно эту ситуацию и поддержат стремление республики провести референдум, обрести независимость и «освободиться от оккупации».

Ранее Центризбирком Боснии и Герцеговины единогласно лишил Додика полномочий. Это решение было принято после вынесения политику судебного приговора. Додик не согласился с решением ЦИК. В своих соцсетях он раскритиковал Центризбирком в нецензурной форме и пообещал сторонникам не сдаваться.