Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:57

«Мы жестко осуждаем»: в МИД высказались о Западе из-за Додика

Лавров осудил попытки Запада отстранить Додика от власти в Республике Сербской

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия категорически осуждает действия Запада, направленные на отстранение Милорада Додика от власти в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом энтитета, отметив, что уголовные дела, использующиеся для этого, сфабрикованы, передает ТАСС.

Мы жестко осуждаем попытки посредством сфабрикованных уголовных дел отстранить от власти неугодных Западу сербских лидеров. В частности, нашего сегодняшнего собеседника, нашего друга, законно избранного, легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика, — сказал глава дипведомства.

Ранее Додик заявил, что регион может объявить о своей независимости при усилении внешнего давления. Он также призвал чиновников ЕС «проявлять европейскую ответственность». Он отметил, что энтитет хочет диалога и призвал убрать высокого председателя Кристиана Шмидта, закрыть его аппарат и избавиться от его «незаконного наследия». Додик подчеркнул, что представители Брюсселя должны вести себя по-европейски и добавил, что они готовы к переговорам.

Милорад Додик
Республика Сербская
МИД РФ
Сергей Лавров
