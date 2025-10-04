Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 19:32

В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал

Firstpost: речь Путина на «Валдае» содержала предупреждение Западу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» направил Западу значимые сигналы о готовности России к длительному противостоянию, сообщает индийское издание Firstpost. Публикация характеризует выступление российского лидера как манифест, затрагивающий как украинский вопрос, так и проблему западной гегемонии в целом.

Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с западной гегемонией в целом, — говорится в материале.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров сообщил, что Путин в ходе выступления на «Валдае» предупредил Запад о готовности Москвы дать асимметричный ответ на любые угрозы. По словам сенатора, ключевым посылом стало жесткое заявление о последствиях поставок Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Кроме того, журналисты The New York Times заявили, что Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» осудил европейские власти за нагнетание паники вокруг мнимой «российской угрозы». Глава государства заявил, что действия Германии и других стран по наращиванию военного потенциала увеличивают риски конфронтации, добавив, что Россия пристально наблюдает за усиливающейся милитаризацией Европы, рассматривая ее как угрозу.

