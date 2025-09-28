Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 20:00

Без муки и манки: готовим творожную запеканку — нежную, как суфле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Без муки и манки: готовим творожную запеканку — нежную, как суфле. Удивительно легкая запеканка станет любимым десертом для тех, кто следит за питанием. Всего 98 ккал в 100 г — наслаждение без чувства вины!

Ингредиенты

  • Творог 2% — 500 г
  • Яблоки — 4 шт. (средние)
  • Яйца — 4 шт.
  • Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • Сметана 15% — 2 ст. л.
  • Изюм — 30 г
  • Ванилин — 1 г
  • Корица — 1/2 ч. л. (по желанию)
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Яблоки очистите, нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком. Желтки взбейте со сметаной и творогом до кремообразной массы. Добавьте крахмал, ванилин и изюм. Белки взбейте в крутую пену.
  2. Аккуратно соедините творожную массу с белками, добавьте яблоки. Выложите в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого верха. Не открывайте духовку первые 25 минут. Дайте остыть в форме.

Совет: для карамельного вкуса посыпьте яблоки корицей перед добавлением в тесто.

Ранее мы готовили слоистое печенье на сметане с корицей. Осенний десерт для уютного чаепития.

