27 октября 2025 в 12:30

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожные рулетики-улитки с орехами и яблоками — вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти закрученные в спиральки рулетики сочетают в себе нежность творожного теста, сочность яблок и пикантность орехов. Их главное преимущество — эффектный внешний вид при минимальных усилиях: благодаря форме улитки каждый кусочек демонстрирует аппетитные слои начинки. Творожное тесто гарантирует мягкость даже на следующий день, а корица и ваниль создают волнующий аромат домашнего уюта. Такие рулетики одинаково хороши к утреннему кофе, в качестве детского полдника или легкого десерта для гостей. Они доказывают, что для впечатляющей выпечки не нужны сложные ингредиенты — только немного фантазии и правильная техника.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 300 г муки, 150 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 2 яблока, 80 г грецких орехов, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Размягченное масло разотрите с творогом, добавьте яйцо, сахар и муку с разрыхлителем. Замесите гладкое тесто. Яблоки натрите на терке, орехи измельчите, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 5 мм. Равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет. Нарежьте его на 12 частей, выложите срезом вверх в смазанную форму. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до румяности. Готовые улитки отлично сочетаются с ванильным соусом или шариком мороженого.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

