Появились данные о местонахождении заказчика похищения Мостового Заказчик похищения футболиста Мостового в Санкт-Петербурге находится не в России

Предполагаемый заказчик похищений зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита» Андрея Мостового в Санкт-Петербурге находится не в России, заявил один из задержанных. По словам мужчины, точное местоположение этого человека ему неизвестно. Видео с допросом фигурантов уголовного дела опубликовала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Я знаю только то, что он не из России. Откуда он, нам не говорили, — отметил задержанный.

Ранее сообщалось, что одним из участников неудавшегося похищения Мостового оказался любитель тяжелой атлетики. По информации источника, 20-летний молодой человек родился в Новгородской области, а позднее переехал в Северную столицу. Именно в спортивных кругах он познакомился с соучастниками преступления, возраст которых составляет от 18 до 20 лет.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что вероятным похитителям полузащитника и зятя депутата грозит до 22 лет лишения свободы. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.

Неизвестные в масках попытались похитить Мостового у супермаркета на Вязовой улице. Злоумышленники в балаклавах схватили спортсмена за руки и попытались посадить в салон микроавтобуса. Однако полузащитник смог отбиться и убежать. После этого звезда «Зенита» обратился с заявлением в полицию.