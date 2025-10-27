Стало известно, кто стоял за попыткой похищения российского футболиста

Одним из участников неудавшегося похищения футболиста Андрея Мостового оказался любитель тяжелой атлетики, сообщает RT. По информации источника, 20-летний молодой человек родился в Новгородской области, а позднее переехал в Санкт-Петербург.

Он увлекался тяжелой атлетикой еще со времен средней школы. Именно в спортивных кругах он познакомился с соучастниками преступления, возраст которых составляет от 18 до 20 лет. Также установлено, что подозреваемый окончил Морскую техническую академию Сенявина в Санкт-Петербурге. Известно, что молодой человек состоит в неонацистском сообществе.

До этого поступала информация о попытке похищения Андрея Мостового неизвестными в масках возле супермаркета на Вязовой улице Санкт-Петербурга. Злоумышленники схватили спортсмена и пытались затащить его в микроавтобус. Полузащитник сумел оказать сопротивление и убежать с места происшествия, после чего обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» избежал похищения благодаря вмешательству случайного прохожего. Неизвестный мужчина вмешался в ситуацию, когда преступники пытались насильно посадить спортсмена в автомобиль, после чего нападавшие скрылись.