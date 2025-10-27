Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 08:45

Больше не нужно стоять у сковороды. Финский блин — выпекаем один блин-гигант, на весь противень!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали стоять у плиты, переворачивая обычные блины? Финский блин в духовке станет настоящим спасением! Это блюдо сочетает в себе нежность классического блина, сытность запеканки и легкость суфле. Его главное преимущество — вы печете один большой блин на весь противень, а не десятки маленьких. Тесто поднимается в духовке, становясь воздушным и пористым, с золотистой корочкой сверху и нежной текстурой внутри. Такой блин идеально подходит для завтрака большой семьи или ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 500 мл молока, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко комнатной температуры, перемешайте. Постепенно введите просеянную муку, помешивая венчиком до исчезновения комочков. Добавьте растопленное сливочное масло. Противень застелите бумагой для выпечки, смажьте маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу с ягодами, сметаной, медом или сытной начинкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Мясо по-охотничьи: беспроигрышный вариант на ужин — готовлю, когда муж не знает, что хочет съесть
Мясо по-охотничьи: беспроигрышный вариант на ужин — готовлю, когда муж не знает, что хочет съесть
Минтай, половинка батона и лук — превращаю простые продукты в роскошный ужин! Вкусно и необычно
Минтай, половинка батона и лук — превращаю простые продукты в роскошный ужин! Вкусно и необычно
Лучший пирог с мясом и картошкой! Готовим простой татарский зур бэлиш
Лучший пирог с мясом и картошкой! Готовим простой татарский зур бэлиш
блины
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

