Больше не нужно стоять у сковороды. Финский блин — выпекаем один блин-гигант, на весь противень!

Устали стоять у плиты, переворачивая обычные блины? Финский блин в духовке станет настоящим спасением! Это блюдо сочетает в себе нежность классического блина, сытность запеканки и легкость суфле. Его главное преимущество — вы печете один большой блин на весь противень, а не десятки маленьких. Тесто поднимается в духовке, становясь воздушным и пористым, с золотистой корочкой сверху и нежной текстурой внутри. Такой блин идеально подходит для завтрака большой семьи или ужина, когда хочется чего-то простого, но вкусного.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 500 мл молока, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте молоко комнатной температуры, перемешайте. Постепенно введите просеянную муку, помешивая венчиком до исчезновения комочков. Добавьте растопленное сливочное масло. Противень застелите бумагой для выпечки, смажьте маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте сразу с ягодами, сметаной, медом или сытной начинкой.

