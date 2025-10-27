Продавец одежды вырезала у беременной на седьмом месяце плод из утробы В США преступница вырезала плод из утробы беременной женщины

Продавец одежды для новорожденных вырезала из утробы беременной американки Элли Уилкинс ребенка, сообщает People. Это произошло в марте 2015 года, когда женщина находилась на седьмом месяце беременности.

Уилкинс встретилась с незнакомкой для покупки одежды. После казавшегося дружеским общения за кофе продавец внезапно напала на беременную женщину.

Придя в сознание, Уилкинс обнаружила себя одну в луже крови. Как выяснилось позже, преступница извлекла ребенка из чрева матери. Несмотря на критическую потерю крови, превышающую 40%, Уилкинс смогла позвонить в службу спасения. Преступница же попыталась выдать похищенного ребенка за своего, обратившись в больницу с заявлением о выкидыше, где и была задержана. Спасти девочку не удалось, а сама преступница получила 100 лет тюрьмы.

