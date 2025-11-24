Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 00:15

Названа дата телефонного разговора Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган созвонятся 24 ноября

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, соответствующее мероприятие уже запланировано, передает ТАСС.

Да. Мы можем подтвердить. Такой разговор запланирован, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин на предстоящей неделе отправится с государственным визитом в Киргизию, где в том числе примет участие в саммите ОДКБ. Также глава РФ встретится и с молодыми учеными.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может посетить Россию с рабочим визитом, если переговоры с украинской делегацией в Женеве пройдут успешно. Американская сторона рассчитывает утвердить с Киевом «концептуальные рамки переговоров», рассказывали журналисты.

Также Песков говорил, что принятые Россией меры по обеспечению безопасности полностью оправдали себя в нынешней мировой обстановке. Представитель Кремля подтвердил, что для этого была проделана большая работа.

