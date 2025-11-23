Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 15:11

Стало известно о зарубежных планах Путина на предстоящую неделю

Путин примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе отправится с государственным визитом в Киргизию, где в том числе примет участие в саммите ОДКБ, такие данные приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. В опубликованном ролике сказано, что глава РФ встретится и с молодыми учеными.

Также Путин обещал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Он сказал, что сделает это с удовольствием. Общение лидеров состоялось в Кремле.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о большой командировке за рубеж. Он уточнил, что заграничная поездка должна стартовать с Мьянмы. Кроме того, глава государства планирует участие в саммите ОДКБ в Киргизии.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что предстоящий визит российского президента в Индию является «сверхбольшим» событием. По его словам, в настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.

