20 ноября 2025 в 12:27

Лукашенко объявил о большой командировке за границу

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о большой командировке за рубеж, передает БелТА. Он уточнил, что заграничная поездка должна стартовать с Мьянмы. Кроме того, глава государства планирует участие в саммите ОДКБ в Киргизии.

Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что конец года будет чрезвычайно сложным и напряженным. По словам президента, уже в декабре ожидаются переговоры с американской стороной. Он также подчеркнул, что рабочий график должен быть полностью выверен, чтобы было ясно, где его присутствие необходимо и какие задачи можно решить в этот период.

Ранее Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили текущее состояние отношений между странами и перспективные совместные проекты. Отдельной темой разговора Путина и Лукашенко стало возможное строительство нового энергоблока на БелАЭС в Островце, а также вопросы обороны и безопасности.

Александр Лукашевич
Белоруссия
переговоры
США
