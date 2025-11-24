Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 00:05

Приметы 24 ноября — Федор Мороз: наводим дома порядок

Приметы 24 ноября Приметы 24 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

24 ноября православные вспоминают Феодора Студита. Святой получил свое прозвище в честь Студийского монастыря, одного из крупнейших в средневековом Константинополе. В русском языке прозвище Феодора созвучно с одной из форм глагола студить — охлаждать. Неудивительно, что в народе день памяти Феодора Студита прозвали Федором Морозником. В этот день, по поверьям, начинались настоящие, лютые холода. А еще Студит считался покровителем рукоделия и женских работ.

Погодные приметы на Федора Студита, 24 ноября

  • Если день выдавался морозным, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, а весна — холодной.

  • Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и сохранится сырая погода.

  • Иней на деревьях 24 ноября сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

  • Сырая погода в этот день предвещала, что оттепель продержится до самого Введения, то есть до 4 декабря.

  • Яркие звезды на ночном небе указывали на сильный ветер и холод. Тусклые звезды, наоборот, сулили потепление.

Погода по приметам в ноябре Погода по приметам в ноябре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 24 ноября

  • Если пчелы запечатывали леток (отверстие в улье) особенно плотно, это предвещало суровую, морозную зиму.

  • Вороны сидели на самых верхушках деревьев — жди сильный ветер и стужу.

  • Куры рано вечером забирались на насест — к скорому похолоданию.

  • Волк бродит близко к деревне — к голоду и сильным морозам.

Чего нельзя делать 24 ноября

Сегодня стоит внимательно относиться к еде. Лучше не переедать. А еще категорически нельзя есть чеснок. Верили, что его запах в этот день привлекает к человеку нечистую силу и болезни. Также не ешьте и не пейте из посуды с трещинами или сколами — такие предметы притягивают неприятности в дом.

  • Нельзя долго спать и лениться — праздность считается дурной приметой, может повлечь финансовые трудности.

  • Не стоит играть свадьбы или свататься: такие союзы, по поверью, не будут счастливыми.

  • Нельзя дарить полотенца — считается, что такой подарок может принести болезни.

  • Не оставляйте беспорядок: неубранный дом, немытая посуда и грязь, по приметам, могут принести несчастья.

  • Также есть суеверие, что тяжелой физической работы в этот день лучше избегать.

Чего нельзя делать 24 ноября Чего нельзя делать 24 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 24 ноября

  • Заниматься рукоделием. Федор Студит покровительствовал женским работам, поэтому день был благоприятен для прядения, шитья, вязания и починки одежды.

  • Проводить обряд на удачу. Считалось, что если утром встряхнуть пучок сухой полыни и повесить его у входа, то это защитит дом от нечистой силы и сглаза.

  • Делать уборку в доме: избавляться от треснутой или битой посуды, наводить порядок.

  • Пересчитывать наличные деньги — для увеличения прибыли.

Есть и несколько интересных обрядов, связанных с едой. Сегодня можно есть горячие щи — считается, что это помогает привлечь тепло в зиму. А еще можно пить чай с сушеными ягодами — это давало надежду на хороший урожай ягод в будущем.

Поднимите настроение с помощью сладкого! Приготовьте быстрый крем для торта с кофейным вкусом.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пензенское небо заблокировали для самолетов
В одной бригаде ВСУ от многотысячной армии осталось лишь несколько бойцов
«Нужно это делать»: жена Брюса Уиллиса приготовилась к его смерти
Гороскоп на 24 ноября: денежный совет Козерогам и предостережение для Рыб
США остались в восторге от женевских переговоров по Украине
Аэропорт в Тамбове заморозил все полеты
Израиль нанес точечный удар по главе штаба «Хезболлы»
Названа дата телефонного разговора Путина и Эрдогана
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 ноября 2025 года
Приметы 24 ноября — Федор Мороз: наводим дома порядок
«Пусть и дальше живут там»: Рой о Пугачевой, Хазанове, Макаревиче и СВО
Ученые назвали одну из важнейших причин частой простуды
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.