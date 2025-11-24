Приметы 24 ноября — Федор Мороз: наводим дома порядок

24 ноября православные вспоминают Феодора Студита. Святой получил свое прозвище в честь Студийского монастыря, одного из крупнейших в средневековом Константинополе. В русском языке прозвище Феодора созвучно с одной из форм глагола студить — охлаждать. Неудивительно, что в народе день памяти Феодора Студита прозвали Федором Морозником. В этот день, по поверьям, начинались настоящие, лютые холода. А еще Студит считался покровителем рукоделия и женских работ.

Погодные приметы на Федора Студита, 24 ноября

Если день выдавался морозным, это считалось верным знаком, что зима будет суровой, а весна — холодной.

Туман или сырость предвещали, что потепление затянется и сохранится сырая погода.

Иней на деревьях 24 ноября сулил, что скоро ударят морозы и зима будет холодной, но снежной.

Сырая погода в этот день предвещала, что оттепель продержится до самого Введения, то есть до 4 декабря.

Яркие звезды на ночном небе указывали на сильный ветер и холод. Тусклые звезды, наоборот, сулили потепление.

Погода по приметам в ноябре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 24 ноября

Если пчелы запечатывали леток (отверстие в улье) особенно плотно, это предвещало суровую, морозную зиму.

Вороны сидели на самых верхушках деревьев — жди сильный ветер и стужу.

Куры рано вечером забирались на насест — к скорому похолоданию.

Волк бродит близко к деревне — к голоду и сильным морозам.

Чего нельзя делать 24 ноября

Сегодня стоит внимательно относиться к еде. Лучше не переедать. А еще категорически нельзя есть чеснок. Верили, что его запах в этот день привлекает к человеку нечистую силу и болезни. Также не ешьте и не пейте из посуды с трещинами или сколами — такие предметы притягивают неприятности в дом.

Нельзя долго спать и лениться — праздность считается дурной приметой, может повлечь финансовые трудности.

Не стоит играть свадьбы или свататься: такие союзы, по поверью, не будут счастливыми.

Нельзя дарить полотенца — считается, что такой подарок может принести болезни.

Не оставляйте беспорядок: неубранный дом, немытая посуда и грязь, по приметам, могут принести несчастья.

Также есть суеверие, что тяжелой физической работы в этот день лучше избегать.

Чего нельзя делать 24 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 24 ноября

Заниматься рукоделием. Федор Студит покровительствовал женским работам, поэтому день был благоприятен для прядения, шитья, вязания и починки одежды.

Проводить обряд на удачу. Считалось, что если утром встряхнуть пучок сухой полыни и повесить его у входа, то это защитит дом от нечистой силы и сглаза.

Делать уборку в доме: избавляться от треснутой или битой посуды, наводить порядок.

Пересчитывать наличные деньги — для увеличения прибыли.

Есть и несколько интересных обрядов, связанных с едой. Сегодня можно есть горячие щи — считается, что это помогает привлечь тепло в зиму. А еще можно пить чай с сушеными ягодами — это давало надежду на хороший урожай ягод в будущем.

Поднимите настроение с помощью сладкого! Приготовьте быстрый крем для торта с кофейным вкусом.