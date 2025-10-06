Фармаколог развеял главный миф о пользе меда

Утверждения о пользе меда по сравнению с сахаром являются «полной бредятиной», заявил клинический фармаколог Олег Талибов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, мед идентичен по составу и представляет собой лишь «частично переработанный» продукт. Поэтому, как отметил специалист, замена сахара медом не принесет пользы и, более того, может вызвать вздутие живота.

Мед — это глюкоза плюс фруктоза, то есть частично переработанный сахар. Пчела частично его переработала и в виде экскрементов выдала, — объяснил Талибов.

