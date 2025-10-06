Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:43

Фармаколог развеял главный миф о пользе меда

Клинический фармаколог Талибов заявил, что мед идентичен сахару по составу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утверждения о пользе меда по сравнению с сахаром являются «полной бредятиной», заявил клинический фармаколог Олег Талибов в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, мед идентичен по составу и представляет собой лишь «частично переработанный» продукт. Поэтому, как отметил специалист, замена сахара медом не принесет пользы и, более того, может вызвать вздутие живота.

Мед — это глюкоза плюс фруктоза, то есть частично переработанный сахар. Пчела частично его переработала и в виде экскрементов выдала, — объяснил Талибов.

Ранее врач Ольга Чиркова посоветовала россиянам сдать анализы и пропить курс витамина D для борьбы с осенней усталостью. По ее словам, возвращение энергии также требует комплексного подхода, включающего нормализацию сна, физическую активность и сбалансированное питание.

До этого стало известно, что международная группа из 70 экспертов из 35 стран открыла новую диету, которая может спасти до 15 млн человеческих жизней. По подсчетам исследователей, повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты (PHD) может сократить число случаев преждевременной смерти на 40 тысяч ежедневно.

