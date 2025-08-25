Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью

Прием витамина D может помочь в борьбе с хронической усталостью в осенний период, однако перед его применением необходимо сдать анализы и проконсультироваться со специалистом, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, для возвращения энергии и поддержания иммунитета также важен комплексный подход, включающий нормализацию сна и физическую активность.

Для борьбы с постоянной усталостью рекомендуется наладить режим сна, спать не менее семи-восьми часов в день, регулярно заниматься физической активностью, полноценно и разнообразно питаться. Осенью и зимой имеет смысл проверить уровень витамина D и железа в организме с помощью анализов и по показаниям врача начать принимать соответствующие добавки, а также комплексы с витаминами группы B и магнием. Самостоятельно начинать прием витаминов не стоит. Соблюдение этих рекомендаций поможет вернуть энергию, повысить работоспособность и поддержать иммунитет, — пояснила Чиркова.

