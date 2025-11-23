«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине Дубинский: план США из 28 пунктов выглядит как серебряная пуля для вампиров

План президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает серебряную пулю для вампиров, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, Европа стремится загнать Россию в «ловушку», а положение Украины для них не играет роли.

Появление плана из 28 пунктов по завершению конфликта на Украине стало чем-то вроде серебряной пули для вампиров. Трупоеды, требующие продолжения конфликта, полезли изо всех щелей, — отметил Дубинский.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. Он уточнил, что обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто указал, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.