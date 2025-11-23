План президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает серебряную пулю для вампиров, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, Европа стремится загнать Россию в «ловушку», а положение Украины для них не играет роли.
Появление плана из 28 пунктов по завершению конфликта на Украине стало чем-то вроде серебряной пули для вампиров. Трупоеды, требующие продолжения конфликта, полезли изо всех щелей, — отметил Дубинский.
До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. Он уточнил, что обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.
В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто указал, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.