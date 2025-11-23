Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 23:28

«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине

Дубинский: план США из 28 пунктов выглядит как серебряная пуля для вампиров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

План президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине напоминает серебряную пулю для вампиров, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале. По его словам, Европа стремится загнать Россию в «ловушку», а положение Украины для них не играет роли.

Появление плана из 28 пунктов по завершению конфликта на Украине стало чем-то вроде серебряной пули для вампиров. Трупоеды, требующие продолжения конфликта, полезли изо всех щелей, — отметил Дубинский.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге предположил, что вряд ли удастся достигнуть согласия по мирному плану Трампа до 27 ноября. Он уточнил, что обе стороны еще слишком далеки от того, чтобы договориться.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Сийярто указал, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что республика, в отличие от Брюсселя, поддерживает инициативы главы Белого дома.

США
Украина
Александр Дубинский
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Мощный взрыв оставил Павлоград без электричества
Собчак публично извинилась перед Михалковым
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной
Раскрыт главный выигрыш России от нового плана США
В Центральном университете назвали виновника отравлений
Толстосумы-гурманы включили в рацион мясо лемуров и сократили их популяцию
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах
Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине
В Харькове возникли проблемы со светом
От Украины потребовали официально принять план США
Европу обвинили в желании сорвать урегулирование на Украине
В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.