Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 00:00

Ученые назвали одну из важнейших причин частой простуды

BBI: сон продолжительностью шесть часов повышает риск ОРВИ в 4,2 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сокращение сна до шести часов повышает вероятность заболевания простудой в 4,2 раза, передает журнал BBI со ссылкой на ученых Калифорнийского университета. Отмечается, что дополнительные опыты на лабораторных мышах подтвердили важность стабильных биоритмов для качественной работы иммунной системы.

В основном эксперименте участвовали 164 добровольца разных полов, которые на протяжении двух месяцев регулярно проходили медицинские обследования. Ученые анализировали различные параметры образа жизни, но наиболее значимым фактором оказалась продолжительность сна.

Ранее врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала в беседе с NEWS.ru, что с возрастом физиологические изменения сна становятся неизбежными. По ее словам, у пожилых людей сон более фрагментированный и поверхностный, в отличие от молодых.

До этого невролог Рустем Гайфутдинов поделился секретом: быстрее заснуть помогут темная комната, прохлада и свежий воздух. Он подчеркнул, что кровать должна использоваться только для сна.

сон
болезни
простуды
ОРВИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пензенское небо заблокировали для самолетов
В одной бригаде ВСУ от многотысячной армии осталось лишь несколько бойцов
«Нужно это делать»: жена Брюса Уиллиса приготовилась к его смерти
Гороскоп на 24 ноября: денежный совет Козерогам и предостережение для Рыб
США остались в восторге от женевских переговоров по Украине
Аэропорт в Тамбове заморозил все полеты
Израиль нанес точечный удар по главе штаба «Хезболлы»
Названа дата телефонного разговора Путина и Эрдогана
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 ноября 2025 года
Приметы 24 ноября — Федор Мороз: наводим дома порядок
«Пусть и дальше живут там»: Рой о Пугачевой, Хазанове, Макаревиче и СВО
Ученые назвали одну из важнейших причин частой простуды
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.