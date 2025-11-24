Ученые назвали одну из важнейших причин частой простуды BBI: сон продолжительностью шесть часов повышает риск ОРВИ в 4,2 раза

Сокращение сна до шести часов повышает вероятность заболевания простудой в 4,2 раза, передает журнал BBI со ссылкой на ученых Калифорнийского университета. Отмечается, что дополнительные опыты на лабораторных мышах подтвердили важность стабильных биоритмов для качественной работы иммунной системы.

В основном эксперименте участвовали 164 добровольца разных полов, которые на протяжении двух месяцев регулярно проходили медицинские обследования. Ученые анализировали различные параметры образа жизни, но наиболее значимым фактором оказалась продолжительность сна.

Ранее врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала в беседе с NEWS.ru, что с возрастом физиологические изменения сна становятся неизбежными. По ее словам, у пожилых людей сон более фрагментированный и поверхностный, в отличие от молодых.

До этого невролог Рустем Гайфутдинов поделился секретом: быстрее заснуть помогут темная комната, прохлада и свежий воздух. Он подчеркнул, что кровать должна использоваться только для сна.