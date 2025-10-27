Конференция TECH WEEK пройдет в инновационном кластере «Ломоносов»

В Москве 17–19 ноября состоится крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором выступает Корпорация «Синергия».

TECH WEEK — это уникальная площадка, где пересекаются идеи, технологии и бизнес. Мы стремимся создать среду для вдохновения и сотрудничества, которая поможет участникам оставаться на передовой развития технологий, — отметила генеральный директор конференции Елена Алончикова.

На конференции соберутся ведущие эксперты и представители компаний. Они объединятся для обмена опытом, обсуждения реальных кейсов и демонстрации новейших разработок в сферах цифровой трансформации, автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

Особое внимание будет уделено отечественным решениям и ключевым трендам отрасли, что позволит участникам получить актуальные знания и вдохновение для развития своих проектов. В рамках программы TECH WEEK запланированы выступления ключевых спикеров из IT-индустрии, панельные дискуссии, мастер-классы и выставка инновационных продуктов.

