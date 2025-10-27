Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:44

Конференция TECH WEEK пройдет в инновационном кластере «Ломоносов»

Фото: Пресс-служба TECH WEEK

В Москве 17–19 ноября состоится крупнейшая мультиформатная конференция TECH WEEK, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором выступает Корпорация «Синергия».

TECH WEEK — это уникальная площадка, где пересекаются идеи, технологии и бизнес. Мы стремимся создать среду для вдохновения и сотрудничества, которая поможет участникам оставаться на передовой развития технологий, — отметила генеральный директор конференции Елена Алончикова.

На конференции соберутся ведущие эксперты и представители компаний. Они объединятся для обмена опытом, обсуждения реальных кейсов и демонстрации новейших разработок в сферах цифровой трансформации, автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

Особое внимание будет уделено отечественным решениям и ключевым трендам отрасли, что позволит участникам получить актуальные знания и вдохновение для развития своих проектов. В рамках программы TECH WEEK запланированы выступления ключевых спикеров из IT-индустрии, панельные дискуссии, мастер-классы и выставка инновационных продуктов.

В Москве с 17 по 18 сентября состоялся форум «Облачные города», посвященный будущему городов БРИКС. Мероприятие посетили свыше 13 тыс. человек из 42 стран. Одними из главных тем третьего по счету форума стали роботизация и нейросети.

бизнес
технологии
нейросети
конференции
