Военэксперт объяснил мотивы одной из мощнейших атак ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины организовали одну из мощнейших атак беспилотниками на Москву в ответ на успешное завершение испытаний российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Кроме этого, по его словам, нападение произошло на фоне ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

[Прошедшей ночью была совершена] одна из самых массированных атак беспилотников ВСУ на РФ. Это показательный момент, что большое количество БПЛА пошло не только на приграничную территорию, но и на Подмосковье и Москву. Я думаю, это связано с реакцией на то, что мы провели окончательные испытания ракеты «Буревестник», и позицией спонсоров киевского режима, которые сказали Киеву показать свои возможности. Это еще и ответ на то, что мы поражаем и выводим из строя и объекты энергетики в Киеве и других городах Украины, погружая ее в энергетический коллапс, — высказался Дандыкин.

Он добавил, что в зоне боевых действий сложилась напряженная для ВСУ обстановка из-за образования нескольких так называемых котлов. Однако, по его словам, несмотря на масштаб последней атаки, ВСУ не удалось достичь своих целей.

Также массированная атака дронов ВСУ на РФ может быть связана с образованием четырех котлов на линии боевого соприкосновения. В окружении оказались порядка 10–15 тыс. украинских бойцов. Конечно, ВСУ хотят прорваться к столице России и, соответственно, так или иначе проверяют возможности нашей противовоздушной обороны по разным направлениям. По сути дела, ничего у них не вышло из этой атаки, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали более 190 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. 47 дронов удалось сбить на подлете к Брянску, 42 — над территорией Калужской области, 40 — над Московским регионом, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву.