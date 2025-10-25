Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 08:45

Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном осень, а на кухне залежалась тыква, самое время приготовить что-то простое, но волшебное. Финский тыквенный блин — это не просто выпечка, а настоящее спасение для тех, кто устал от классических рецептов. Он сочетает в себе нежность запеченной тыквы, аромат корицы и бархатистую текстуру, напоминающую одновременно и блин, и запеканку. Это блюдо идеально подойдет для завтрака, полдника или легкого ужина, когда хочется чего-то уютного и полезного. Готовится такой блин в духовке, что освобождает вас от стояния у плиты, и получается одинаково вкусным как в теплом, так и в холодном виде.

Для приготовления вам понадобится: 300 г тыквенного пюре, 2 яйца, 500 мл молока, 200 г муки, 1 ч. л. корицы, щепотка соли и сливочное масло для формы. Тыкву запеките в духовке до мягкости и разомните в пюре. В глубокой миске взбейте яйца с солью, добавьте тыквенное пюре и молоко. Просеките муку с корицей и постепенно введите в жидкую смесь, тщательно размешивая до однородности. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тесто. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте блин 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, медом или ягодным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

