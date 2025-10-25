Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:35

Фаршированные кабачки — легкое и сытное блюдо для всей семьи: готовим на сковороде, в духовке и мультиварке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные кабачки — простое и универсальное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Сочетание сезонного овоща, мясного фарша и риса делает их сытными, но при этом легкими, а разные способы приготовления помогают разнообразить вкус и текстуру.

На сковороде кабачки получаются сочными и ароматными: слегка обжаренные овощи, фарш с рисом и специи создают насыщенную начинку, которая пропитывает сам овощ, а медленное тушение делает его мягким. В духовке блюдо выходит более диетическим: запекание позволяет сохранить форму кабачков и подчеркнуть вкус начинки, а сыр сверху добавляет золотистую корочку.

Мультиварка же экономит время и усилия, позволяя приготовить несколько кабачков одновременно с минимальным контролем процесса. В любом варианте результат — нежные, ароматные кабачки с богатой начинкой, которые понравятся и взрослым, и детям.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
