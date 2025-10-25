Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 12:30

25 октября 2025 в 12:30

Нарасхват у работодателей: как привлечь внимание на бирже труда Краснодара

Найти работу мечты в столице Кубани — животрепещущий вопрос для многих краснодарцев. Работодатели региона активно ищут специалистов разных профессий, а средняя заработная плата в городе продолжает расти.

Кого ищут работодатели

В 2025 году самыми востребованными в Краснодаре остаются рабочие специальности: дворники, токари, фрезеровщики и слесари. Также высоким спросом пользуются врачи, медсестры, продавцы-консультанты, повара, кондитеры и фармацевты. Строительная отрасль, логистика и сфера обслуживания продолжают испытывать кадровый голод. Средняя зарплата в Краснодаре составляет 90,8 тысячи рублей, что на 16,4% выше краевого показателя 78 тысяч рублей.

Где искать вакансии

Тем, кто задается вопросом, как найти работу в Краснодаре, стоит обратить внимание на несколько проверенных способов. Основной инструмент поиска — портал «Работа в России», где публикуются актуальные предложения от работодателей. Также можно воспользоваться услугами центра занятости населения, который поможет подобрать подходящую вакансию и предложит меры поддержки.

Как найти работу в Краснодаре — инструкция для соискателей Как найти работу в Краснодаре — инструкция для соискателей Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Регистрация на бирже труда

На учет в службу занятости могут встать граждане России старше 16 лет, ищущие работу. Для регистрации потребуются паспорт, документ об образовании и заявление. Если человек ранее работал, понадобится также справка о среднем заработке за последние три месяца. Процесс постановки на учет доступен онлайн через портал «Работа в России» или «Госуслуги» — достаточно авторизоваться, заполнить резюме и подать заявление.

Размеры пособий

Безработным, вставшим на учет, полагается пособие от 1764,05 до 15043,78 рубля в месяц в зависимости от стажа и среднего заработка. В первые три месяца выплачивается 75% от прежнего среднего заработка, в следующие три — 60%. Выплаты производятся ежемесячно, но не более полугода. С 2025 года безработные получили право на краткосрочную подработку по договору ГПХ до пяти дней без прерывания пособия.

Причины отказа

В признании безработным могут отказать гражданам младше 16 лет, пенсионерам по старости, учащимся очных отделений и тем, кто предоставил недостоверные сведения. Также отказ получат индивидуальные предприниматели, самозанятые и граждане, осужденные к исправительным работам.

Новшества 2025–2026 годов

С 2025 года служба занятости расширила круг клиентов — теперь помощь в поиске работы могут получить не только безработные, но и те, кто хочет найти лучшее место. Введено обязательное профилирование через анкетирование на портале и проверку данных через госсистемы. Планируется мониторинг трудоустройства выпускников образовательных учреждений с формированием национального рейтинга. Вопрос о том, как найти работу в Краснодаре, становится проще благодаря цифровизации услуг и расширению мер поддержки соискателей.

работа
вакансии
советы
Краснодар
Валентина Еремеева
В. Еремеева
