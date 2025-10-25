Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:23

Российские войска отомстили ВСУ и ударили ракетами по объектам ВПК

Минобороны РФ отчиталось об ударе по предприятиям ВПК на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные не оставили без ответа атаки ВСУ на мирное население в приграничных регионах и нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Из строя также вывели объекты энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, все назначенные цели поражены.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские информационные ресурсы, вероятно, ориентирующиеся на данные американской спутниковой разведки, говорили о запуске ракеты «Орешника» с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что российские военные применили нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций в Павловке. Командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель сообщил, что в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

Украина
СВО
спецоперация
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.