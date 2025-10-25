Российские войска отомстили ВСУ и ударили ракетами по объектам ВПК Минобороны РФ отчиталось об ударе по предприятиям ВПК на Украине

Российские военные не оставили без ответа атаки ВСУ на мирное население в приграничных регионах и нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Из строя также вывели объекты энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, все назначенные цели поражены.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские информационные ресурсы, вероятно, ориентирующиеся на данные американской спутниковой разведки, говорили о запуске ракеты «Орешника» с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что российские военные применили нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций в Павловке. Командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель сообщил, что в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.