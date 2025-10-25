Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:35

Как вернуть кухонным полотенцам свежесть и белизну за один вечер: простой способ без химии и лишних затрат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Со временем даже самые чистые кухонные полотенца теряют вид — на них появляются пятна от жира, запах еды и следы влаги. Частая стирка не всегда помогает, ведь загрязнения глубоко въедаются в волокна ткани. Но есть простой способ вернуть им свежесть и мягкость без использования агрессивной химии, и все нужные средства наверняка найдутся дома.

Обычный уксус, пищевая сода и немного лимонного сока творят настоящие чудеса. Уксус помогает убрать запахи и уничтожить бактерии, сода возвращает полотенцам мягкость и справляется с жиром, а лимон придает ткани белизну и свежий аромат.

Если полотенца сильно загрязнены, можно дополнительно добавить немного жидкости для посуды — она быстро растворит жир, а после стирки ткань станет чистой и приятной на ощупь. Такие натуральные средства не только эффективны, но и безопасны, ведь в них нет лишней химии. После такой обработки полотенца выглядят как новые, а кухня снова наполняется легким ароматом чистоты и уюта.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

Читайте также
Нарасхват у работодателей: как привлечь внимание на бирже труда Краснодара
Семья и жизнь
Нарасхват у работодателей: как привлечь внимание на бирже труда Краснодара
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Семья и жизнь
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Общество
Из обычного риса в незаменимого помощника по дому: простые лайфхаки для каждой хозяйки
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Семья и жизнь
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Вечная мягкость: эти простые правила стирки сохраняют пушистость полотенец
Общество
Вечная мягкость: эти простые правила стирки сохраняют пушистость полотенец
советы
лайфхаки
полотенца
ткани
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.