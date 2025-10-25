Идеальные яйца пашот за 6 минут — простой трюк, который делает завтрак ресторанным прямо дома

Приготовить идеальное яйцо пашот дома кажется непростой задачей: белок расплывается, желток слишком твердый, а блюдо не выглядит аппетитно. Но есть простой способ, который гарантирует результат с первой попытки и не требует профессиональных навыков.

Секрет в использовании сковороды с высокими бортами вместо глубокой кастрюли. Такая посуда позволяет контролировать процесс, равномерно распределяя яйца и предотвращая их склеивание.

Легкий прием с предварительным коротким погружением яиц в кипящую воду помогает белку схватиться и сохранить форму. Добавление небольшого количества уксуса ускоряет сворачивание белка, а варка в течение трех-шести минут обеспечивает желаемую консистенцию желтка. Этот простой трюк делает процесс наглядным и удобным, а на выходе вы получаете красивые, нежные яйца пашот как в ресторане.

