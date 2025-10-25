Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час

Турецкие лепешки гезлеме — это простой рецепт для домашнего обеда или ужина. Эти мягкие и ароматные лепешки с нежным сыром и зеленью легко приготовить, а их вкус покорит всех близких. Такой рецепт подойдет даже начинающим кулинарам.

Для теста возьмите 200 г муки, 120 мл воды, 2 мл растительного масла и 5 г соли, замесите гладкое и эластичное тесто, затем уберите его в холодильник на час. Начинка готовится из 50 г мелко нарезанной зелени и 200 г крошеного сыра (классика — это фета или брынза). Тесто разделите на части, раскатайте в тонкие круги, распределите начинку и аккуратно сложите в конверт. Готовьте гезлеме на горячей сухой сковородке по 4–5 минут с каждой стороны, после обжарки смажьте сливочным маслом.

