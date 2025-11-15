«Сырный гигант» с тягучей серединой: блин, который заменит вам целый завтрак

Блин «Сырный гигант» заменит вам целый завтрак. Он готовится на одной сковороде и получается невероятно вкусным. Это настоящая сырная феерия: хрустящая корочка снаружи и нежная тягучая середина.

Для его приготовления вам понадобится: 200 г тертого сыра (лучше смесь моцареллы и чеддера), 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, соль, специи по вкусу. Все ингредиенты тщательно смешайте в миске до образования густого теста. Разогрейте сковороду, смажьте ее минимальным количеством масла. Выложите всю сырную массу на сковороду и распределите равномерным толстым слоем. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и готовьте еще 3–4 минуты с другой стороны до золотистой корочки.

Подавайте «Сырный гигант» горячим, нарезанным на треугольники — он хорош как самостоятельное блюдо или как основа для сэндвичей с ветчиной и овощами.

