03 ноября 2025 в 05:46

Пицца по-белорусски — картошка и сыр вместо теста: рецепт-находка, будете всегда так готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сытную и ароматную пиццу по-белорусски, где вместо теста используется картошка и сыр. Эта вкуснятина изменит ваше представление о любимом блюде — попробовав раз, всегда будете так готовить.

Для основы отварите 6 картофелин, разомните в пюре. Выложите картофельную массу на противень с пергаментом, сформируйте корж толщиной 1,5–2 см, сверху посыпьте 200 г сыра. Запекайте 10 минут при 190 °C. Затем выложите любую начинку, например, 200 г ветчины, 150 г грибов, 1 помидор, 1 луковицу, маринованные огурцы и 150 г сыра. Запекайте 15–20 минут при 190 °C.

Вкус поражает гармонией: нежная картофельная основа с хрустящей корочкой идеально сочетается с сочной начинкой, создавая насыщенный многогранный вкус. Этот рецепт — находка! Блюдо станет настоящей звездой семейного ужина.

Ранее стало известно, как испечь пирог на майонезе: бисквитное чудо, которое можно готовить с любыми фруктами.

