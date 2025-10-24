Майонез покупаю только ради этого пирога: бисквитное чудо с фруктами на ваш выбор

Майонез покупаю только ради этого пирога! Это бисквитное чудо с фруктами на ваш выбор поражает вкусом — пирог получается нежный, слегка маслянистый, с равномерной пористой структурой. Майонез в тесте совершенно не чувствуется, но обеспечивает влажную текстуру и красивую румяную корочку.

Вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 3 яйца, 200 г майонеза, 1 ч. л. соды, погашенной уксусом, и 300–400 г любых фруктов (яблоки, сливы, персики). Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте майонез и соду, затем постепенно введите муку. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Фрукты нарежьте дольками или кубиками. В смазанную форму выложите половину теста, распределите фрукты и залейте оставшейся массой. Выпекайте при 180 °C 35–45 минут до золотистого цвета.

Этот пирог особенно хорош в охлажденном виде со стаканом молока или чашкой чая, а его приготовление не требует специальных кулинарных навыков.

