Подробный рецепт полезного домашнего майонеза — густой, не течет: для салатов на Новый год

Подробный рецепт полезного домашнего майонеза — густой, не течет: для салатов на Новый год

Приготовьте полезный и вкусный майонез, который станет идеальной заправкой для салатов на Новый год. Его преимущества — густая текстура, которая не течет и не дает лишней влаги, а также полное отсутствие консервантов.

Подробный рецепт: вам понадобится 1 целое яйцо (или только желток для большей густоты), 150 мл рафинированного подсолнечного или оливкового масла, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока, щепотка соли и сахара. Сам процесс займет не более 5 минут. В высокий стакан погружного блендера разбейте яйцо, добавьте горчицу, соль, сахар и лимонный сок. Влейте масло. Опустите блендер на дно и, не двигая его, взбивайте около 10–15 секунд до начала загустения. Затем медленно поднимайте блендер вверх, чтобы взбить оставшееся масло.

Вкус получается насыщенным, нежным и сливочным, с приятной кислинкой и пикантными нотками горчицы. Этот майонез не только полезнее, но и вкуснее магазинного, ваши салаты с ним приобретут совершенно новое звучание.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Императорский» с курицей и апельсином: переплюнет все блюда на столе — сочетание на миллион.