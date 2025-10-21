Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:34

Хачапури больше не делаю! Пеку бачули по-грузински с творогом и зеленью — ленивый завтрак за 12 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти грузинские пироги с творогом и зеленью станут настоящим открытием для любителей кавказской кухни! Нежное тесто на мацони и сочная творожная начинка с ароматной зеленью создают неповторимую гармонию вкусов. Бачули напоминают хачапури, но имеют свою особую форму — традиционно овальную или в виде полумесяца. Эти пироги жарятся на сковороде до золотистой хрустящей корочки, сохраняя внутри нежную творожную начинку. Идеальное блюдо для завтрака или ужина, которое порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

Приготовление

Для теста: 300 мл мацони, 2 яйца, 1 ч. л. соли, 2-3 ч. л. сахара, 2-3 ст. л. растительного масла, 500 г муки, 1 ч. л. соды. Для начинки: 400–500 г творога, 1-2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. сахара, соль, перец, зелень. Смешайте мацони с яйцами, маслом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой, замесите эластичное тесто. Для начинки смешайте творог со сметаной, зеленью, сахаром, солью и перцем. Разделите тесто на шарики, раскатайте лепешки. Выложите начинку, сформируйте пироги в виде полумесяца. Обжарьте в масле до румяной корочки с двух сторон.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

