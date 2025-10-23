Маринованная капуста по-грузински: самый ароматный рецепт

Маринованная капуста по-грузински — пряная закуска, которая поможет с удовольствием ввести в рацион ароматные овощи. Этот простой рецепт понравится всем, кто любит домашние заготовки с восточным душком.

Для маринованной капусты по-грузински понадобится 1 кг капусты, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, немного кориандра и острый перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, чеснок измельчите. Все ингредиенты хорошо перемешайте, залейте уксусом и оставьте в прохладном месте на 3–4 дня. За это время капуста станет сочной и пикантной.

Этот простой и вкусный рецепт маринованной капусты по-грузински отлично дополнит ваш стол и порадует запоминающимся вкусом.

