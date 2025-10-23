Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:11

Маринованная капуста по-грузински: самый ароматный рецепт

Маринованная капуста по-грузински Маринованная капуста по-грузински Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста по-грузински — пряная закуска, которая поможет с удовольствием ввести в рацион ароматные овощи. Этот простой рецепт понравится всем, кто любит домашние заготовки с восточным душком.

Для маринованной капусты по-грузински понадобится 1 кг капусты, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, немного кориандра и острый перец по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, чеснок измельчите. Все ингредиенты хорошо перемешайте, залейте уксусом и оставьте в прохладном месте на 3–4 дня. За это время капуста станет сочной и пикантной.

Этот простой и вкусный рецепт маринованной капусты по-грузински отлично дополнит ваш стол и порадует запоминающимся вкусом.

Ранее мы поделились рецептом капусты «Пелюстка» со свеклой.

Читайте также
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Семья и жизнь
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Из простой капусты, а такой вкусный! Готовим капустный салат с чумовой заправкой — она делает из него хит
Общество
Из простой капусты, а такой вкусный! Готовим капустный салат с чумовой заправкой — она делает из него хит
Готовлю капустный пирог вместо пиццы — 20 минут, полкочана и пара яиц для идеального ужина
Общество
Готовлю капустный пирог вместо пиццы — 20 минут, полкочана и пара яиц для идеального ужина
Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами
Общество
Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
Общество
Надоевшая курица станет безумно вкусной: такой маринад с медом вы точно приготовите еще не раз — мясо ароматное и тает во рту
домашние заготовки
рецепты
капуста
овощи
маринад
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Военный эксперт объяснил присутствие арабских наемников ВСУ в ДНР
Китай и США договорились о переговорах в одной из стран Азии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.