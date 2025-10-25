Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:02

Песков восхитился одной чертой в характере Путина

Песков: Путин даже самого жалкого лидера государства не назвал таковым

Президент России Владимир Путин всегда с уважением относится к коллегам, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер даже «самого жалкого главу государства не назвал таковым».

Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым, — рассказал представитель Кремля.

Ранее данные ВЦИОМ показали доверие россиян Путину на уровне 77,8%, а российским войскам — 80%. Пресс-секретарь главы государства назвал эти цифры говорящими показателями. По словам Пескова, они демонстрируют консолидацию общества.

До этого Песков высказал мнение, что ситуации, когда средства массовой информации перестают соблюдать рамки приличия, являются злом. Так он прокомментировал особенности американской политической сатиры. По мнению Пескова, журналисты должны понимать, что оказывают влияние на людей и несут за это определенную ответственность.

