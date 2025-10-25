Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 12:50

Рухнувший дорожный знак убил подростка

В Воронеже 14-летний подросток погиб после падения дорожного знака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожный знак упал на 14-летнего мальчика после столкновения двух автомобилей на Ленинградской улице в Воронеже, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону. Подросток скончался от полученных травм.

Авария произошла 24 октября. По предварительной информации, Renault Captur под управлением жителя Воронежа 1973 года рождения столкнулся с «Нивой», которой управлял мужчина 1988 года. После удара «Ниву» отбросило на стойку дорожных знаков. В пресс-службе уточнили, что она была оснащена светофором. В итоге стойка рухнула на несовершеннолетнего пешехода.

Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, — рассказали агентству.

Ранее в Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил Nissan Juke на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского. Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую дверь кроссовера, 24-летняя девушка за рулем скончалась от полученных травм на месте. Погрузчиком управлял мужчина со стажем вождения меньше года.

До этого семья из трех человек погибла в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. 58-летний водитель грузовика Dongfeng KC при движении задним ходом врезался в Lada. В результате погибли восьмилетний ребенок, 34-летняя женщина и 38-летний мужчина.

ДТП
Воронеж
аварии
дети
