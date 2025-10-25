Трамп нашел способ надавить на Китай перед встречей с Си Цзиньпином Трамп договорится с Азией о поставках полезных ископаемых для давления на Китай

Президент США Дональд Трамп в ходе своего азиатского турне планирует заключить серию экономических соглашений по критически важным полезным ископаемым, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, так глава Белого дома перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином намерен усилить давление на Китай — основного мирового поставщика стратегических минеральных ресурсов.

Трамп попытается подписать экономические соглашения и сделки по критически важным полезным ископаемым с торговыми партнерами во время своей поездки в Азию, поскольку администрация предпринимает шаги по усилению давления на Китай в преддверии важной встречи с Си Цзиньпином, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что конкретные детали предстоящих сделок пока не разглашаются. Однако известно, что администрация Трампа намерена создать более надежные цепочки поставок, стимулировать глобальный экономический рост и привлечь больше инвестиций в американскую экономику.

Ранее Трамп заявил, что обсудит конфликт России и Украины на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Он отметил, что хотел бы получить помощь от Пекина во взаимодействии с Москвой, так как Штаты ввели масштабные санкции против России. По его словам, теперь Вашингтон рассчитывает на помощь от Пекина именно в этом контексте.