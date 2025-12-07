ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 02:00

Саратовский аэропорт запретил все полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Международный аэропорт Саратова временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов сразу в пяти российских аэропортах. Воздушные гавани Тамбова, Грозного и Владикавказа внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропортах Магаса и Нальчика.

Кроме того, вильнюсский международный аэропорт был закрыт на восемь часов из-за зафиксированных радиолокацией запусков объектов с территории Белоруссии. По словам руководителя национального центра по управлению кризисами, проблема коснулась около 3 тыс. пассажиров и 28 авиарейсов. Аэропорт был закрыт с 23:15 до 07:00 из-за предполагаемой угрозы, связанной с запусками метеорологических зондов с контрабандой сигарет. Запуск объектов начался в пятницу около 19:00 и продолжался с получасовым интервалом до 06:30 субботы.

