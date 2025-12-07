ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 01:31

«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания

Хегсет: США будут модернизировать ядерную триаду и проводить испытания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах США по проведению ядерных испытаний наравне с другими странами, передает пресс-служба Министерства войны. Он добавил, что также планируется модернизация всей ядерной триады.

Как уже говорил президент [США Дональд. — NEWS.ru] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <…>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими, — заявил Хегсет.

Ранее США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.

Пентагон
Пит Хегсет
США
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Мощное землетрясение произошло на Аляске
«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ
Саратовский аэропорт запретил все полеты
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
«Зенит» одержал победу над «Акроном»
Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения
«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий
«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.