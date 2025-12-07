«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания

«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания Хегсет: США будут модернизировать ядерную триаду и проводить испытания

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах США по проведению ядерных испытаний наравне с другими странами, передает пресс-служба Министерства войны. Он добавил, что также планируется модернизация всей ядерной триады.

Как уже говорил президент [США Дональд. — NEWS.ru] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <…>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими, — заявил Хегсет.

Ранее США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.