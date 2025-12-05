Аэропорт Грозного заблокировали после взрыва в комплексе небоскребов Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Грозного

В аэропорту Грозного (Северный) введены ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет.

Также представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.