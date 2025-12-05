ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:25

Аэропорт Грозного заблокировали после взрыва в комплексе небоскребов

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Грозного

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Грозного (Северный) введены ограничения, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет.

До этого российские туристы, оплатившие туры в Венесуэлу, были вынужденно перенаправлены туроператором «Пегас туристик» на Кубу из-за опасений перед возможными ударами США. Замена, произошедшая за несколько часов до вылета, вызвала массовое недовольство.

Также представитель Росавиации сообщил об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

Грозный
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.