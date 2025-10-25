Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти Кадыров: бойцы «Ахмата» пленили бойца ВСУ и спасли его от голодной смерти

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» взяли в плен пехотинца ВСУ и тем самым спасли его от голодной смерти, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, публикуя соответствующее видео. По его словам, теперь у пленного будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и «переосмыслить все, что произошло».

Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством <…> Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец, — написал Кадыров.

На видео пленный признается, что сам он родом из Днепропетровска и называет бригады, сосредоточенные на его направлении. Командиры, добавил он, рассредоточились по поселкам, оставив личный состав на линии боевого соприкосновения.

Что же касается самого Суровых, судя по внешнему виду, с питанием, так же, как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень. Можно сказать, что наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти, — подчеркнул глава Чечни.

Ранее украинский военнопленный Евгений Радченко обратился к своим сослуживцам с призывом сдаваться в плен. Он также попросил их не подвергать свою жизнь опасности ради президента Украины Владимира Зеленского. Украинец поделился, что был мобилизован, несмотря на проблемы со здоровьем. Затем в течение месяца проходил подготовку в Черниговской области.