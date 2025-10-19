Угрозу удара БПЛА объявили в областном центре приграничного региона

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронеже, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Он заявил, что в городе работают системы оповещения. Гусев также попросил местных жителей спрятаться в помещении и отойти от окон. По состоянию на 20:00 по московскому времени тревога не отменена.

Внимание! В Воронеже — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — написал Гусев.

Ранее в Воронеже жильцы многоэтажки запустили фейерверки прямо во дворе, когда в городе действовал режим беспилотной опасности. Жители близлежащих домов проснулись от салютов.

До этого в Белгородской области БПЛА атаковали работающий в поле трактор, пострадал механизатор. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, он проходит амбулаторное лечение после оказания помощи. Также в Белгороде беспилотник ударил по многоквартирному дому и пробил кровлю. В селе Кукуевка повреждения получила линия электропередачи.