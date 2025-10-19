Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:40

Угрозу удара БПЛА объявили в областном центре приграничного региона

Губернатор Гусев сообщил об угрозе удара БПЛА в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронеже, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Он заявил, что в городе работают системы оповещения. Гусев также попросил местных жителей спрятаться в помещении и отойти от окон. По состоянию на 20:00 по московскому времени тревога не отменена.

Внимание! В Воронеже — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — написал Гусев.

Ранее в Воронеже жильцы многоэтажки запустили фейерверки прямо во дворе, когда в городе действовал режим беспилотной опасности. Жители близлежащих домов проснулись от салютов.

До этого в Белгородской области БПЛА атаковали работающий в поле трактор, пострадал механизатор. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, он проходит амбулаторное лечение после оказания помощи. Также в Белгороде беспилотник ударил по многоквартирному дому и пробил кровлю. В селе Кукуевка повреждения получила линия электропередачи.

Воронеж
Александр Гусев
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине ликвидирован ключевой офицер связи ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.