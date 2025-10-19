Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:55

Силы ПВО сбили еще семь дронов ВСУ над Белгородской областью

ПВО РФ

Дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали еще семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что все цели были успешно поражены в течение трех часов.

19 октября в период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что семь украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью. Все цели были также нейтрализованы в течение трех часов, с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

До этого за три часа над Белгородской областью средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотников. Министерство обороны сообщило, что атака была успешно отражена в период с 10:00 до 13:00 по московскому времени.

Также сообщалось, что за сутки российские средства ПВО уничтожили две управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 323 беспилотника. С начала спецоперации ликвидировано 91,2 тыс. БПЛА.

