«Ложные надежды»: в Норвегии сделали выводы о ходе конфликта на Украине Профессор Дизен: Запад дает Киеву ложные надежды и обескровливает Украину

Резкая смена риторики западных политиков говорит о том, что скрывать бедственное положение ВСУ на фронте уже не представляется возможным, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, российские войска одерживают победу, тогда как европейские союзники продолжают подпитывать киевские власти иллюзорными надеждами.

Больше скрывать невозможно: Россия побеждает, а Запад дает Зеленскому ложные надежды, продолжая обескровливать Украину, — написал профессор.

Дизен добавил, что западные политики и журналисты длительное время предоставляли искаженные сведения о продвижении ВСУ и понесенных потерях. Кроме того, по словам ученого, резкая смена риторики западных стран свидетельствует о провале политики опосредованного конфликта с Россией «до последнего украинца».

Теперь у НАТО больше нет украинцев, которыми можно пожертвовать, — констатировал Дизен.

Ранее британский фельдмаршал Дэвид Ричардс заявил, что поддерживаемая ложными надеждами Украина не сможет победить Россию на фоне дефицита живой силы и без прямого вмешательства натовских сил. По его словам, Альянс фактически отстранился по той причине, что Киев не пользуется авторитетом. По мнению фельдмаршала, Украине не стоит затягивать с переговорами.