Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:28

Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты и чудом выжил

Житель Колорадо выжил после падения на пикапе с 91-метровой высоты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель американского штата Колорадо выжил после падения в ущелье с 91-метровой высоты, передает CBS. Инцидент произошел на трассе Million Dollar Highway, в этот момент мужчина находился за рулем пикапа.

Отмечается, что трасса расположена в горах и известна своими крутыми поворотами. Пикап с мужчиной внутри упал колесами вверх прямо на груду камней. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что водитель практически не пострадал. Сотрудники экстренных служб вытащили американца из ущелья, после чего он самостоятельно покинул трассу.

Ранее в США в штате Мичиган упал легкомоторный самолет, в результате трагедии погибло три человека. На месте падения поднялся сильный дым. Представители Федерального управления гражданской авиации страны также прибыли на место крушения для установления причин инцидента.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

США
падения
автомобили
трассы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ликвидирован начальник штаба батальона 76-го полка ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.