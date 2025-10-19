Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты и чудом выжил Житель Колорадо выжил после падения на пикапе с 91-метровой высоты

Житель американского штата Колорадо выжил после падения в ущелье с 91-метровой высоты, передает CBS. Инцидент произошел на трассе Million Dollar Highway, в этот момент мужчина находился за рулем пикапа.

Отмечается, что трасса расположена в горах и известна своими крутыми поворотами. Пикап с мужчиной внутри упал колесами вверх прямо на груду камней. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что водитель практически не пострадал. Сотрудники экстренных служб вытащили американца из ущелья, после чего он самостоятельно покинул трассу.

Ранее в США в штате Мичиган упал легкомоторный самолет, в результате трагедии погибло три человека. На месте падения поднялся сильный дым. Представители Федерального управления гражданской авиации страны также прибыли на место крушения для установления причин инцидента.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.