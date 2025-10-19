«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе Киркоров признался, что одевается соответственно своему статусу

Певец Филипп Киркоров признался, что одевается соответственно своему статусу народного артиста России. На праздновании дня рождения МУЗ-ТВ он пояснил, что вся его одежда является дорогой, передает корреспондент NEWS.ru.

Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи. Для того, чтобы столько лет держать планку не только в творчестве, но и как ты выглядишь, держать себя в форме, одеваться подобающе артисту моего статуса народного артиста, — сказал Киркоров.

Ранее артист положительно отнесся к знаменитому интервью исполнительницы Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что благодарен экс-супруге.

До этого юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун заявила, что лишение пенсии по старости для уехавшей за границу Аллы Пугачевой является маловероятным. Она подробно проанализировала законодательство, регулирующее вопросы пенсионного обеспечения, и обратила внимание, что при определенных обстоятельствах возможно лишение дополнительных выплат.