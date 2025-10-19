Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 18:57

Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бойцы ВС РФ прошли 8 км и пронесли тонну взрывчатки через трубу в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Как и когда им это удалось, где еще были штурмы через трубу в зоне СВО?

Что известно о штурме Новомихайловки, как действовали ВС РФ

Российские военные использовали подземную трубу орошения в ходе штурма поселка Новомихайловка в Марьинском районе ДНР. Об этом бойцы группировки «Восток» рассказали в телеэфире.

«Это выглядело примерно вот так: в полный рост ты не выпрямишься, плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить, это еще плюс к весу экипировки», — рассказал замкомандира инженерного взвода сержант Сергей Крымов.

В ходе операции в Новомихайловке бойцы продвинулись через трубу на 8 км и перетащили через нее около тонны взрывчатки. Это было в декабре 2023 года, еще до аналогичных операций в Авдеевке и Судже.

Бойцы рассказали журналистам, что для доставки грузов в трубе они использовали моторизированную тележку: она позволяла перевозить несколько сотен килограммов амуниции и припасов за раз в узком пространстве. Впоследствии тележку модернизировали, поставив электрический двигатель, — до этого приходилось ехать в трубе, заполненной выхлопными газами. «Штурмовая тележка» сейчас находится на Сахалине в музее 39-й гвардейской бригады ВС РФ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Где еще были «штурмы через трубу» в зоне СВО

Самым известным прорывом через трубу за позиции противника стала операция «Поток» (она же «Труба») в ходе освобождения города Суджи в Курской области. В операции участвовали несколько штурмовых бригад, а также спецназ «Ахмат».

В ходе операции «Поток» для прорыва использовали участок магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи. Готовить операцию начали в январе 2025 года, атака началась 8 марта. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные ползли по газопроводу 14 километров в течение шести дней в условиях нехватки кислорода и воды. Для прохода некоторых участков пришлось использовать кислородные баллоны, поскольку в трубе были остаточные газы.

До этого в феврале 2024 года ВС РФ смогли использовать трубу для прорыва в ходе штурма Авдеевки. По газовой трубе высотой 1,5 м пришлось пройти около 4 км. Российские бойцы смогли выйти на Третью улицу в тыл к ВСУ, пока другие подразделения отвлекали внимание на себя.

В середине сентября 2025 года стало известно об успешной операции «Труба» в ходе штурма Купянска. Украинские Telegram-каналы подтвердили, что ВС РФ смогли создать целую подземную логистическую артерию, где была отлаженная система доставки бойцов и снаряжения с помощью тележек. Труба, которая соединяла районы Лимана Первого и Радьковки, оказалась совсем небольшой, до метра в диаметре; 10 км пути по ней отнимали примерно четыре дня.

В настоящее время ситуация для ВСУ в Купянске оценивается военкорами как критическая.

4 октября появилась информация, что ВС РФ могли провести еще одну операцию «Труба» на неподконтрольной России территории ДНР. Российские бойцы прошли в тыл ВСУ по трубам коллекторной сети, несмотря на противодействие украинских войск. Где именно это произошло, не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

