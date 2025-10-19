Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба» Бойцы ВС РФ в боях за Новомихайловку прошли восемь километров по подземной трубе

Российские военнослужащие во время боев за Новомихайловку ДНР преодолели восьмикилометровый участок по подземной трубе, перемещаясь в согнутом положении, рассказали бойцы в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия». Операция была проведена подразделениями группировки «Восток» в декабре 2023 года, еще до осуществления похожих маневров в Судже и Авдеевке.

Это выглядело примерно вот так: в полный рост уже ты не выпрямишься, идти можешь только вот так (в согнутом положении. — NEWS.ru). Плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить. <…> Тележка была самодельная, да. Служила для эвакуации и подвоза еды, воды, медикаментов, — поделился сержант Сергей Крымов.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, сосредоточенные в Покровске, в экстренном порядке заливают трубы водой, забивают строительным мусором и заваривают. По сообщениям источников, Покровск окружен более чем на 70% — во многом этого удалось добиться благодаря бригадам русских «черепашек-ниндзя», которые малыми группами проникали в тыл ВСУ через подземные коммуникации, ликвидировали украинских бойцов и занимали их позиции.