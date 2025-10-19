Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 15:10

Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»

Бойцы ВС РФ в боях за Новомихайловку прошли восемь километров по подземной трубе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские военнослужащие во время боев за Новомихайловку ДНР преодолели восьмикилометровый участок по подземной трубе, перемещаясь в согнутом положении, рассказали бойцы в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия». Операция была проведена подразделениями группировки «Восток» в декабре 2023 года, еще до осуществления похожих маневров в Судже и Авдеевке.

Это выглядело примерно вот так: в полный рост уже ты не выпрямишься, идти можешь только вот так (в согнутом положении. — NEWS.ru). Плюс твое имущество, тебе нужно что-то попить. <…> Тележка была самодельная, да. Служила для эвакуации и подвоза еды, воды, медикаментов, — поделился сержант Сергей Крымов.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ, сосредоточенные в Покровске, в экстренном порядке заливают трубы водой, забивают строительным мусором и заваривают. По сообщениям источников, Покровск окружен более чем на 70% — во многом этого удалось добиться благодаря бригадам русских «черепашек-ниндзя», которые малыми группами проникали в тыл ВСУ через подземные коммуникации, ликвидировали украинских бойцов и занимали их позиции.

Россия
СВО
Украина
ДНР
освобождения
трубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
В РЭУ имени Плеханова отреагировали на слухи о вызывающих танцах студентов
Европа сократила помощь Украине на 40%
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.