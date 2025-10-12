Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 19:51

ВСУ в панике затопили трубы в Покровске: обстановка 12 октября, окружение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ВСУ затопили все канализационные коллекторы в Покровске. Из-за чего украинская армия пошла на такой шаг, правда ли город почти полностью окружен ВС РФ, какова обстановка на участке сегодня, 12 октября 2025 года?

Зачем ВСУ затопили трубы в Покровске, окружение

Вооруженные силы Украины, сосредоточенные в Покровске (ДНР), в экстренном порядке заливают трубы водой, забивают строительным мусором и заваривают, а газопроводы минируют, пишут СМИ и Telegram-каналы.

По сообщениям источников, Покровск окружен более чем на 70% — во многом этого удалось добиться благодаря бригадам русских «черепашек-ниндзя», которые малыми группами проникают в тыл ВСУ через канализацию, ликвидируют украинских бойцов и занимают их позиции.

Утверждается, что российские подразделения уже в центре Покровска — в районе Красноармейского суда; под контролем ВС РФ школа, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназия, а также здания райисполкома и горисполкома. ВСУ отступают к северу в попытках обороняться.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какова обстановка в Покровске 12 октября

Обстановка вокруг Покровска сейчас «один в один» напоминает то, что было под Авдеевкой незадолго до ее штурма, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

ВС Украины ВС Украины Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global look press

«Украинская группировка в районе Родинского, Мирнограда и самого Покровска фактически находится в полуокружении: пути снабжения отсечены, все возможные логистические коридоры и даже маленькие тропки пристреляны, ротации затруднены, а дожди добавляют проблем», — утверждает источник.

По заявлению канала, на данный момент создается иллюзия оперативной паузы, но на деле идет накопление сил и доведение ситуации до критической отметки.

«В этих условиях переход к решающим действиям действительно может произойти как гром среди ясного неба — внезапно, но с заранее выстроенной системой условий, когда украинская оборона уже не сможет удерживаться», — заключили авторы.

По словам блогера Юрия Подоляки, ВС РФ продолжают штурм Покровска, заняли в городе несколько ключевых позиций; под контроль российских войск по всей длине перешел комплекс зданий покровского железнодорожного вокзала.

«Это (контроль над вокзалом. — NEWS.ru) сразу же почти выводит нас на восточную окраину города. А значит, южная его часть (та, которую мы еще не успели занять) со всеми недобитыми подразделениями ВСУ здесь уже практически в окружении», — утверждает Подоляка.

Украинские источники пишут об усилении боевой активности на Покровском участке: в районе Никоноровки, расположенной неподалеку от Доброполья, продолжаются ожесточенные боестолкновения — здесь в августе произошел один из наиболее серьезных прорывов ВС РФ, который ВСУ так и не смогли локализовать.

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Параллельно идут столкновения в районе Котлино, населенного пункта к юго-западу от Покровска. Ситуация остается напряженной, ВС РФ удалось несколько продвинуться, а ВСУ пытаются сдержать их дальнейшее наступление», — утверждает Telegram-канал Military analytics.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Страну продали за £1 млн: кто заплатил Джонсону за конфликт на Украине?

Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали

Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября

