12 октября 2025 в 17:00

Безнадега ВСУ и брошенные на смерть солдаты: новости СВО на вечер 12 октября

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брошенные на голодную смерть солдаты ВСУ связались с российскими военными, немецкий медик описал безнадежное положение ВСУ на фронте. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы ВСУ затопили канализации, чтобы выжить

Украинские военные затопили канализации в Покровске (Красноармейске) сточными водами, чтобы не дать Вооруженным силам России пробраться к ним в тыл подземными путями. В указанном населенном пункте украинская армия потеряла около 3 тыс. бойцов.

По словам источника в силовых структурах, группа истощенных солдат ВСУ, брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, связалась с российскими военными, чтобы сдаться в плен. Руководство отказало бойцам в поставках провизии.

Как обратил внимание немецкий врач Бастиан Вейгель, украинские военные столкнулись с критическими трудностями на всех направлениях — от снабжения до противостояния российским дронам. По его мнению, многие военнослужащие ВСУ находятся на передовой более двух лет без ротации.

Также появилась информация о ликвидации с помощью БПЛА пытавшихся сдаться российским войскам солдат «своими же». Как рассказал источник в силовых структурах РФ, инцидент произошел на Харьковском направлении, ликвидированы шесть человек. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте

По данным пресс-службы Минобороны РФ, ВСУ потеряли за сутки около 1460 военнослужащих. Например, в зоне ответственности группировки войск «Север» речь идет о ликвидации более 160 украинских солдат.

Уточнялось, что расчет 120-мм миномета группировки «Днепр» ликвидировал украинских военных, закрепившихся в Бериславе Херсонской области. ВСУ были обнаружены возле подбитой американской БМП M113, после чего укрылись в полуразрушенном здании. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Российские подразделения Южной группировки войск ликвидировали автотранспорт, наземный робототехнический комплекс, три квадроцикла и пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. При этом в Минобороны отметили эффективную работу операторов БПЛА по выявлению целей.

Как сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ВС России атаковали места скопления иностранных наемников под Харьковом. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт временной дислокации наемников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также российские военные из группировки войск «Днепр» поразили на правом берегу Днепра американский бронеавтомобиль HMMWV, поставленный для нужд ВСУ. Замкомандира взвода минометчиков с позывным Баллон отметил, что технику вывел из строя расчет ударных БПЛА совместно с расчетом 120-миллиметрового миномета.

Стало известно, что в ВСУ хотят делать с неугодными офицерами

Нарушителей дисциплины, дезертиров и неугодных Вооруженным силам Украины офицеров будут отправлять в штрафные роты, которые формируются в Сумской области. Как объяснил источник, такие подразделения было решено создать из-за нехватки штурмовых групп на этом направлении.

ВС Украины ВС Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

Данные Национальной полиции Украины свидетельствуют, что на Украине с начала текущего года зафиксировали 2318 случаев уклонения граждан от мобилизации, обвинения предъявлены по 953 делам. Правоохранители также зафиксировали 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет.

Также на вооружении Национальной гвардии Украины впервые были замечены танки Leopard 2A4 и БМП M2A2 Bradley ODS-SA. По данным инсайдера, ранее такая западная техника состояла только на вооружении армии страны.

