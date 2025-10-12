Брошенные на голодную смерть солдаты ВСУ связались с российскими военными Группа истощенных солдат ВСУ сдалась в плен российским войскам под Харьковом

Группа истощенных солдат ВСУ, брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, связалась с российскими военными, чтобы сдаться в плен, рассказал ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, украинское руководство отказало бойцам в поставках провизии.

На наших военных вышли украинские солдаты, которых командование бросило в Харьковской области без еды и воды. По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало. Отказало оно и в рациях, а также портативных зарядках. Потому они и решили выйти на нашу сторону, спастись, — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что украинским солдатам удалось выйти на российских военных и сдаться в плен. Они смогли выйти на связь, потратив последние остатки заряда на батареях.

Ранее в силовых ведомствах сообщали, что нарушителей дисциплины, дезертиров и неугодных Вооруженным силам Украины офицеров будут отправлять в штрафные роты, которые формируются в Сумской области. Такие подразделения было решено создать из-за нехватки штурмовых групп на этом направлении.