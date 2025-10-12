Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:22

Немецкий медик описал безнадежное положение ВСУ на фронте

NZZ: ВСУ столкнулись с глобальными проблемами на всех направлениях

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские военные столкнулись с критическими трудностями на всех направлениях — от снабжения до противостояния российским дронам, заявил немецкий врач Бастиан Вейгель. В интервью газете «Neue Zürcher Zeitung» он подчеркнул, что многие военнослужащие ВСУ находятся на передовой более двух лет без ротации.

Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад, — поделился он.

Ситуацию усугубляет катастрофическая нехватка медиков, а оставшийся персонал зачастую не имеет достаточной квалификации, подчеркнул Вейгель. Еще одной проблемой он назвал отсутствие эффективной системы подготовки: солдаты не обучены даже базовым навыкам первой помощи, что ведет к росту потерь.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что группа истощенных солдат ВСУ, брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, связалась с российскими военными, чтобы сдаться в плен. По его словам, украинское руководство отказало бойцам в поставках провизии.

ВСУ
происшествия
бойцы
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.