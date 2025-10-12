Немецкий медик описал безнадежное положение ВСУ на фронте NZZ: ВСУ столкнулись с глобальными проблемами на всех направлениях

Украинские военные столкнулись с критическими трудностями на всех направлениях — от снабжения до противостояния российским дронам, заявил немецкий врач Бастиан Вейгель. В интервью газете «Neue Zürcher Zeitung» он подчеркнул, что многие военнослужащие ВСУ находятся на передовой более двух лет без ротации.

Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад, — поделился он.

Ситуацию усугубляет катастрофическая нехватка медиков, а оставшийся персонал зачастую не имеет достаточной квалификации, подчеркнул Вейгель. Еще одной проблемой он назвал отсутствие эффективной системы подготовки: солдаты не обучены даже базовым навыкам первой помощи, что ведет к росту потерь.

Ранее источник в силовых структурах рассказал, что группа истощенных солдат ВСУ, брошенных командованием без еды и воды в Харьковской области, связалась с российскими военными, чтобы сдаться в плен. По его словам, украинское руководство отказало бойцам в поставках провизии.